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Gören vatandaşlar hemen polisi aradı! Böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Tuzla Göçbeyli Mevkii'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Gören vatandaşlar hemen polisi aradı! Böyle bulundu

Olay, Tuzla Göçbeyli Mevkii'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda yol kenarında bulunan otomobilin yanında erkek cesedi bulunuldu. Cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobil yanında bulunan kişinin darp edilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

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POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

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