Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Tam 72,396 adet oyuncak bebek...

Sergi, 11 Kasım 1918'de sağlanan ateşkesin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık yaratmak ve mezarları olmayan askerleri anmak için, her yıl yapılan 'Anma Pazarı' öncesinde hazırlandı.
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