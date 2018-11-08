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Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Tam 72,396 adet oyuncak bebek...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

Londra'da Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı'nın etrafı boyunca 72,396 adet bezle örtülü oyuncakları görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Oyuncakların nedeni ise sonradan anlaşıldı. Ünlü sanatçının sergisinde I. Dünya Savaşı sırasında ölenleri temsilen dizdiği oyuncak bebekler görenleri şaşırttı.

Sergi, 11 Kasım 1918'de sağlanan ateşkesin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık yaratmak ve mezarları olmayan askerleri anmak için, her yıl yapılan 'Anma Pazarı' öncesinde hazırlandı.

Ünlü sanatçı Elizabeth Olimpiyat Parkı'nın etrafını bebeklerle kapladı

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Londra'da parktan geçenler on binlerce oyuncağı görünce şaşkınlık yaşadı. Sebebi ise sonradan anlaşıldı.
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Ünlü sanatçı Rob Heard, Fransa'da gerçekleşen ve 1 milyondan fazla zayiat ile I. Dünya Savaşı'nın en büyük çarpışmalarından biri olan Somme Muharebesi'nde ölen ancak mezarı olmayan askerleri temsilen 72,396 oyuncağı sıraya dizdi.
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Sergi, 11 Kasım 1918'de sağlanan ateşkesin yıl dönümü kapsamında Birinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren askerlerin anıldığı 'Anma Pazarı' öncesinde hazırlandı.
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Sanatçı Rob Heard, sergi için her gün 18 saat boyunca çalıştı.
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Daha öncesine heykeltıraş olarak çalışan Heard, bu sergi ile bir fark yaratmak ve askerleri anmak istediğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı 1.Dünya Savaşı Somme Muharebesi

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