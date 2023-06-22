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"Görenler fotoğraf ve video çekiyor" Yer: Hatay! Başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı...

22.06.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mahir Hattapoğlu’nun 2 adet deve kuşu bölge halkının ilgi odağı oldu. Deve kuşları, gün içerisinde ilçede kendi başlarına geziyor. Hattapoğlu'na göre deve kuşlarını görenler fotoğraf ve video çekiyor. Hattapoğlu, "Bizle beraber yiyip, içip dolaşıyorlar" dediği deve kuşlarının bayat ekmeği ise çok sevdiğini söylüyor.

"Görenler fotoğraf ve video çekiyor" Yer: Hatay! Başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı...

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde yaşayan Mahir Hattapoğlu, depremin ardından çöken ahır çatısının altında yaklaşık 2 ay mahsur kalan 2 adet deve kuşunu arkadaşından satın alarak sahiplendi.

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KENDİ BAŞLARINA GEZİYORLAR

Hattapoğlu, deve kuşlarıyla özenle ilgilendi ve veteriner hekim kontrolünde sağlıklarına kavuşturdu. Gün içerisinde yıkımların devam ettiği Antakya’da kendi başlarına gezen deve kuşları, deprem dolayısıyla zor günler geçiren bölge halkının da ilgi odağı oldu.

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Enkaz içerisinde gezinirken vatandaşlar tarafından görüntülenen deve kuşlarının bu görüntüleri ise tebessüm ettirdi. Deve kuşlarının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde kim tarafından nereden getirdiklerine dair bilgi olmaması ise vatandaşlarda heyecan uyandırdı.

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“BİZLE BERABER YİYİP, İÇİP DOLAŞIYORLAR”

Deve kuşlarının gündelik yaşamda kendileriyle birlikte olduklarını dile getiren Mahir Hattapoğlu, "Depremin ardından memleketim Antakya’yı terk etmedim, hayvanlarım var onlara bakıyorum. Deve kuşlarını da depremden sonra bir arkadaştan satın aldım. Çatı düşmüş ve 2 ay çatının altında mahsur kalmışlar. Veterinerin tedavisiyle ayağa kalktılar. Bizle beraber yiyip, içip dolaşıyorlar” dedi.

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“GÖRENLER FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİYOR”

Hattapoğlu, “İnsanların yüzde 70’i deve kuşu olduklarını bilmiyorlar. Birisi tavus kuşu diyor, birisi hindi çok büyümüş diyor. İnsanlar deve kuşunu pek bilmiyor. Görenler fotoğraf ve video çekiyor, ben de ücret talep etmiyorum. Bayat ekmeği çok seviyorlar, sevmeye gelirken bayat ekmek getirsinler yeter” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde enkaz içerisinde dolaşan deve kuşlarının merak uyandırdığını dile getiren Hattapoğlu, “Sosyal medyada yayılan görüntülere birisi demiş Suriyeliler getirdi kurban yapacak, birisi demiş hayvanat bahçesinden kaçtı. Beni tanıyanlar ve hayvanların bana ait olduğunu bilenler var, onlar da benim olduğunu söylemişler. Ahır olarak bir bahçemiz var onu çevirdik, orada kalıyorlar. Sabah 8 gibi dışarı çıkartıyoruz akşam 7’ye kadar dışarda dolaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Meraklı vatandaşlarsa enkaz kent Antakya’da deve kuşu görmenin ilginç bir durum olduğunu dile getirdi. (İHA)

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deprem Hatay deve kuşu

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