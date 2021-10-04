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  4. Görenler gözlerine inanamadı! 14 kiloluk acur şaşkınlığı

Görenler gözlerine inanamadı! 14 kiloluk acur şaşkınlığı

04.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki üretici Mehmet Hasırcı, susuz yetiştirdiği devasa acur ile görenleri şaşkına çevirdi. Gelecek yıl için tohum elde etmeyi planladıkları acuru bu kadar farklı kılansa boyutları oldu. 45 santimetre boyuna, 13 kilo 900 gram ağırlığına ulaşan acuru görenler telefonuna sarıldı.

Görenler gözlerine inanamadı! 14 kiloluk acur şaşkınlığı

Her yıl Sarıgöl’ün Emcelli Mahallesi Sarımsak Çukuru mevkiindeki tarlasına karpuz, kavun, acur ve susam ektiğini belirten Mehmet Hasırcı, "İnanılır gibi değil. Hiç sulanmadan ve yağmur yüzü görmeden bostanda devasa acur oldu. Allah verdi mi veriyor. Boyu 45 santimetre, ağırlığı da 13 kilo 900 gram geliyor. Bunu evde iyice olgunlaşana kadar bekleterek gelecek yıla tohum alacağım" dedi.

GÖREN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

Üretici Hasırcı devasa acuru duyan meraklıların evlerine gelerek acurla fotoğraf çektirdiklerini sözlerine ekledi.

acur

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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