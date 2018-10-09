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Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

ABD'nin bir çok noktasından görülen ve görenleri hayrete düşüren mavi ışık topunun sırrı ortaya çıktı!

Işık topunun aslında Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin fırlattığı roketten kaynaklandığı öğrenildi. Flaş patlamasına benzeyen mavi ışıkların ise roketin atmosferden çıktığı an ortaya çıktığı belirtildi.

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Elon Musk'ın şirketi Space X, Falcon-9 roketini California'daki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlattı.
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Başarılı bir şekilde iniş yapan roket, olaydan habersiz insanlarda ise paniğe yol açtı.
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Gökyüzünün aydınlanması ile herkes fotoğraf ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Çıkan ışık insanlar tarafından UFO'ya benzetildi.
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California Valisi Eric Garcetti de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunanlar arasındaydı.
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Garcetti de "Hayır, kesinlikle uzaylılar değil" diyerek esprili bir dille 'gizemli cisim' iddialarını yalanladı.
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Geride ise bu etkileyici görüntüler kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD ışık topu mavi roket atmosfer Elon Musk SpaceX

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