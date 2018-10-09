Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!

Işık topunun aslında Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin fırlattığı roketten kaynaklandığı öğrenildi. Flaş patlamasına benzeyen mavi ışıkların ise roketin atmosferden çıktığı an ortaya çıktığı belirtildi.

Başarılı bir şekilde iniş yapan roket, olaydan habersiz insanlarda ise paniğe yol açtı.

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Gökyüzünün aydınlanması ile herkes fotoğraf ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.