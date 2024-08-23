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Görenler gözlerine inanamıyor! Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu: "Olağanüstü ve yüksek kalitede..."

23.08.2024 11:53
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Botsvana'daki Karove Elmas Madeni'nde dünyanın en büyük ikinci elması bulundu. Bulunan elmasın ağırlığı duyanların gözlerini fal taşı gibi açıyor. 2 bin 492 karatlık elmasın ağırlığı 499 gram geliyor. İşte devasa elmasın görüntüleri!

Afrika kıtasının güneyinde bulunan Botsvana'da tüm dünyayı şaşırtan bir keşif gerçekleştirildi. Karove Elmas Madeni'nde bulunan elmas tam 2 bin 492 karat geliyor. 499 gramlık elması Kanadalı Lucara Diamond firması çıkarttı.

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"OLAĞANÜSTÜ VE YÜKSEK KALİTEDE"

Söz konusu elması çıkaran Kanadalı "Lucara Diamond Corp." madencilik şirketinin açıklamasında, Karove Madeni'nden X- ışını teknolojisi kullanılarak hasarsız çıkarılan ham elmasın "olağanüstü ve yüksek kalitede" olduğu belirtildi.

Lucara Diamond Başkanı ve CEO'su William Lamb, yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın çıkarılmasından dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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DÜNYAYA TANITILACAK

Botsvana hükümeti, yeni keşfedilen elmasın Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin ofisinde dünyaya tanıtılacağını duyurdu. Masisi, elması ilk gören kişilerden birisi olacak.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ELMASI

Söz konusu elmas ağırlığıyla, Güney Afrika'da 1905'te bulunan 3 bin 106 karatlık (yaklaşık 621 gram) "Cullinan Elması"ndan sonra son yüz yıldaki ikinci büyük elmas olacak.

Karove Madeni'nden daha önce 1000 karat üzeri ağırlıkta dört elmas çıkarılmıştı.

Karove Madeni'nde 2019'da 1758 karatlık (yaklaşık 352 gram) "Sewelo Elması" ve 2017'de 1111 karatlık (yaklaşık 222 gram) "Lesedi La Rona Elması" çıkarılmış, Lesedi La Rona Elması, İngiliz bir kuyumcu tarafından 53 milyon dolara satın alınmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Botsvana elmas
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