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  4. Görenler inanamadı! Koca TIR ikiye ayrılarak parçalandı

Görenler inanamadı! Koca TIR ikiye ayrılarak parçalandı

24.11.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Orta reflüje çıkan TIR'ın kupa bölümü ortadan ikiye ayrıldı. TIR'ın Reflüjü aşarak karşı şeride geçmesi ise kazanın şiddetini gözer önüne serdi.

Görenler inanamadı! Koca TIR ikiye ayrılarak parçalandı

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Erol Kaya(35) idaresindeki tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, aynı yönde seyreden Faruk Çay idaresindeki tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle tırın kupası ikiye bölünürken, kupadan bölünen üst parça karşı şeride geçti.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önlerken, ikiye bölünen kupadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Erol Kaya, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Kaya, buradaki tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

trafik kazası tır

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kalırken, İzmir istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kupası ikiye bölünen tırın, Kula Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla orta refüje çekilmesinin ardından trafik her iki yönden de kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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