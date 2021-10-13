Görenler inanamadı! Otomobilin parçaları yola saçıldı

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Ş. (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Ş., otomobilinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan Ş., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARACIN PARÇALARI YOLA SAÇILDI

Otomobilin yola saçılan parçaları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Otomobilin motorunun ise kazanın şiddeti ile yerinden söküldüğü görüldü. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

