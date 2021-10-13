HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görenler inanamadı! Otomobilin parçaları yola saçıldı

Görenler inanamadı! Otomobilin parçaları yola saçıldı

13.10.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 23 yaşındaki gencin hakimiyetini kaybettiği otomobil, direğe çarptı. Paramparça olan otomobilin içinden çıkarılan Furkan Ş., kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Ekipler, sürücüye araçta sıkışmış vaziyetteyken ulaştı.

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Ş. (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Ş., otomobilinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan Ş., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARACIN PARÇALARI YOLA SAÇILDI

Otomobilin yola saçılan parçaları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Otomobilin motorunun ise kazanın şiddeti ile yerinden söküldüğü görüldü. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Alışveriş için gitti, ayağı kırık döndü!Alışveriş için gitti, ayağı kırık döndü!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Bakan Koca duyurdu: Artıyor!

Bakan Koca duyurdu: Artıyor!

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

"Yüzde 300-400 arası zam" iddiası olay oldu!

"Yüzde 300-400 arası zam" iddiası olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.