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Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı

01.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta fırtına sırasında yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Geçtiğimiz gün meydana gelen anlarda, komşusunun düşen tabelasını kaldırmak isteyen bir kişi, tabela ile metrelerce uçtu. Şans eseri başına kötü bir şey gelmeden olayı atlatan vatandaşın yaşadıkları bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Başka bir iş yerinde ise üretim sırasında vitrin patladı. Çalışanlar ölümden son anda kurtuldu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan şiddetli lodos ve fırtına yüzünden Esenyurt’ta 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli fırtınaya ait çarpıcı yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğan Araslı Bulvarı'nda komşusunun fırtınada tabelasının uçtuğunu gören vatandaş, yardım etmek istedi. İki kişinin tabelayı kaldırmak için mücadele ettiği o anlarda şiddetli bir rüzgarın esmesiyle yardıma giden vatandaşlardan biri tabela ile birlikte uçtu. Rüzgarın etkisiyle metrelerce uçan adama şans eseri hiçbir şey olmazken, güçlükle geri dükkana girdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ÇALIŞANLAR ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Bir başka görüntü ise Adile Naşit Bulvarında kaydedildi. İş yerinde çalışan işçiler kuvvetli rüzgar nedeniyle işi durdurup imalathaneden çıktılar. Bu olaydan saniyeler sonra şiddetli rüzgara dayanamayan cam cephe çökerek iş yerine girdi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, çalışanlar ölümden son anda kurtuldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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