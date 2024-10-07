Görenler korkuya kapıldı! İstanbul'da düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da hafta sonu etkisini gösteren güneşli hava yerini yağmurlu havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da sağanak yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca ise İstanbulluları kapalı bir hava bekliyor.
Dün gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar, sabah saatlerine kadar aralıklı bir şekilde devam etti.
Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde seller ve su birikintileri oluştu.
Öte yandan dün gece İstanbul'un farklı yerlerine düşen yıldırımlar ise görenleri tedirgin etti. Özellikle Heybeliada'ya düşen devasa bir yıldırım adeta geceyi gündüze çevirdi. Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı. Yıldırım düşme anına ait fotoğraf ise 'Hava Forum' adlı Twitter sayfasından paylaşıldı.
Ayrıca verilere göre Ankara'da da hafta boyunca kapalı bir hava olması bekleniyor. İzmir için ise herhangi bir uyarı bulunmuyor. İzmir'de hafta içi sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek.