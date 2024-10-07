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Görenler korkuya kapıldı! İstanbul'da düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
07.10.2024 09:43
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul'da pazartesi gününün sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Dün gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağışlar sırasında düşen yıldırımlar ise vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Özellikle Heybeliada'ya düşen devasa bir yıldırım adeta geceyi gündüze çevirdi.

Görenler korkuya kapıldı! İstanbul'da düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da hafta sonu etkisini gösteren güneşli hava yerini yağmurlu havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da sağanak yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca ise İstanbulluları kapalı bir hava bekliyor.

Dün gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar, sabah saatlerine kadar aralıklı bir şekilde devam etti.

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BAZI İLÇELERDE SEL VE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde seller ve su birikintileri oluştu.

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DEVASA YILDIRIM GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Öte yandan dün gece İstanbul'un farklı yerlerine düşen yıldırımlar ise görenleri tedirgin etti. Özellikle Heybeliada'ya düşen devasa bir yıldırım adeta geceyi gündüze çevirdi. Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı. Yıldırım düşme anına ait fotoğraf ise 'Hava Forum' adlı Twitter sayfasından paylaşıldı.

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ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Ayrıca verilere göre Ankara'da da hafta boyunca kapalı bir hava olması bekleniyor. İzmir için ise herhangi bir uyarı bulunmuyor. İzmir'de hafta içi sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Yıldırım
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