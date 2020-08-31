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Görenler şaşırıyor: Beton yapılara kafa tutan akdarı bitkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaldırımda yetişen ve yaklaşık 1 metre boyundaki akdarı bitkisi görenleri şaşırtıyor.

Görenler şaşırıyor: Beton yapılara kafa tutan akdarı bitkisi

Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırımda yetişen ve akdarı olarak bilinen bitki, görenleri şaşkına çevirdi. Betonu delerek sadece balkon giderlerinden gelen su ile beslenen bitki, bir kez daha doğanın gücünü gözler önüne serdi.

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Gün geçtikçe artan beton yapılara adeta kafa tutarak büyüyen akdarı bitkisini gören vatandaşlar, fotoğrafını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan bitkinin, büyümesine ihtimal vermediklerini ifade eden çevre sakinleri, “Kaldırımda böyle bir bitkini yetişmesine bile ihtimal vermezken, bu bitki inadına dimdik durup güzelleşti. Sanırım inadına yaşam mücadelesi bu olsa gerek” dedi.

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