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  4. Görenler şaşkına döndü! 8 saat içinde nefessiz bırakıyor

Görenler şaşkına döndü! 8 saat içinde nefessiz bırakıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 26.10.2020 09:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir amatör balıkçı, 1 metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında zehirli balon balığı avladı. Görenleri şaşkına çeviren ve istilacı olarak bilinen balık, tedirgin etti. Bu balıklar balıkçı esnafına da büyük zarar veriyor.

Görenler şaşkına döndü! 8 saat içinde nefessiz bırakıyor

Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır denizlerde amatör olarak avlanan avukat Göray Karadut, (58), teknesiyle açıldığı Çavuş Adası mevkisinde balık avlamak için suya daldı. Denizin 18 metre derinliğinde balon balığı gören Karadut, zıpkınla bir metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında balon balığını avladı. Balığı görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da tedirgin oldu.

4 YIL ÖNCE İLK KEZ ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ

Endonezya ve Tayland kıyılarında yaşayan balık ilk kez dört yıl önce Antalya'da görülürken, Bodrum açıklarına kadar geldi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor.

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Türkiye sularına Süveyş Kanalı üzerinden giren balon balığının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının sayı olarak artış göstermesinde ise küresel ısınma önemli rol oynuyor.

Denizlerde beş türü olan balon balığı, ülkemizde özellikle 2000'li yıllar ile birlikte görülmeye başlansa da, son dört yılda özellikle Doğu Akdeniz'de sayı olarak büyük artış gösterdi. Hint Okyanusu kökenli olan balon balığının şu an bulunduğu sularda üst bir predatör tür bulunmaması sebebiyle de çoğalarak denizleri istila etmesi önlenemiyor.

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Japonlar bu balığı çok sever ama fiyatı çok yüksektir. Çünkü bu balığı kesmek için lisans gerekiyor Lisansı olmayan yaparsa ceza veriliyor ve aşçının lisansını iptal ediyorlar. Bu balığın ciğer ve yumurtalıklarında zehir bulunuyor. Buralara dokunmadan kesmek gerekiyor. İnce işçilik gerekiyor. Ciğeri az bir şey kesersen o zehir her tarafa yayılıyor. Ölüme kadar götürüyor. 8 saat içerisinde zehir bütün vücuda yayılıyor. Sinir sistemine etki ediyor ve nefessiz bırakıyor" ifadelerini kullanmıştı.


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