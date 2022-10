Görenler şaşkına döndü! Kediyle oynar gibi oynuyor: Evlatlarım gibi

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde yaşayan Ahmet Akbey, kendisine can dostu olarak 2'si dişi 1'i erkek aslan seçti. Bir dostundan hediye gelen aslanları evladı gibi gören Akbey hayatını onlara adadı.

"Yavrum, oğlum" diyerek sevdiği dev yırtıcı dostlarının, kendisine hediye edildiğini ve ülkesinde yasal olduğunu söyleyen Akbey, her birinin günlük 16 kilo et yediğini söyledi.

"SİZİN İÇİN VAHŞİ, BENİM CAN DOSTLARIM"

Aylık et ihtiyacı 1,5 tonu bulan aslanlardan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyleyen Akbey, "Sizin için vahşi olan, benim için can dostlarım olan şu gördüğünüz yavruma 4,5 yıldır bakıyorum. Bunlar bana bir dostumdan bana hediye geldiler. Kuzey Irak'ta yasal olduğu için evde bakmakta herhangi bir sakınca yoktur. Evlatlarım gibidirler. Onların günlük yemekleri, her bir tanesi 16 kilo et yemektedir." dedi.