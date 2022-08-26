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Görenler şaşkına döndü: Ön siparişe açılan Harry Potter oyununun fiyatı tam 9 bin 999 TL!

26.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter takipçilerinin uzun zamandır beklediği oyun Hogwarts Legacy, bir dijital oyun mağazası olan Epic Games Store'da ön siparişe açıldı. Hogwarts Legacy fiyatıyla ise görenleri şaşkına çevirdi. Oyun 9 bin 999 TL'lik fiyatıyla dudak uçuklattı. Ancak bunun bir hata olduğu tahmin ediliyor.

Görenler şaşkına döndü: Ön siparişe açılan Harry Potter oyununun fiyatı tam 9 bin 999 TL!

Hogwarts Legacy'nin fiyatı, oyunseverlerin dünden beri en çok konuştuğu konular arasına girdi. Çünkü Harry Potter takipçilerinin uzun zamandır beklediği oyun, 9 bin 999 TL'lik fiyatla Epic Games Store'da ön siparişe açıldı. Ön siparişe açılan Hogwarts Legacy'nin fiyatını görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

9 BİN 999 TL'YE OYUN

Fakat oyunseverler, Epic Games'e yansıyan Hogwarts Legacy fiyatında bir yanlışlık olabileceği düşünülüyor. Çünkü Hogwarts Legacy Steam sürümü için 59.90 dolarlık bir fiyat verildi.

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1800'lerde Hogwats'ta yaşanan olaylara tanık olacağımız yapım, çıkış yaptığında açık dünya bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkacak. Avalanche Software'in geliştirdiği oyunun tanıtımında ise "Bu yolculukta çeşitli büyüler öğrenin, iksirler yapın ve büyülü hayvanlarla ilgilenin. Evinizdeki işleri halledin, çeşitli ilişkiler kurun ve yeteneklerinizde ustalaşarak olmayı çok istediğiniz cadı veya büyücü olun." ifadeleri kullanılıyor.

Şimdi herkes Hogwarts Legacy'nin fiyatında yapılacak değişikliği bekliyor.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2'NİN FİYATI DEĞİŞTİ

28 Ekim tarihinde çıkacak Call of Duty: Modern Warfare 2'nin Steam fiyatı ise güncellendi.

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Yeni Call of Duty oyununun fiyatı artık Steam'de 699 TL'den değil, 1.099 TL'den başlıyor.

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