Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Plaja domuz sürüsü indi!

Dünya’da, turizmde en çok tercih edilen Muğla’nın ilçesi Marmaris, bugün hiç rastlanmayacak görüntülere tanıklık etti. Yerli ve yabancı turistlerin güneşlendiği halk plajına domuz sürüsü indi. Domuz sürüsü, uzun süre şezlongların arasında gezinerek yiyecek aradı. Ardından ormana doğru yol aldılar.

Halk plajında bulunan vatandaşlar bu duruma kayıtsız kalamadı ve o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

YABAN DOMUZLARI EVCİLLEŞMEYE BAŞLADI

Marmaris'te ormana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları bildirildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

