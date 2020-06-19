Görenler şoke oldu... Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi

40 y\u0131ll\u0131k bal\u0131k\u00e7\u0131 Ali Eken taraf\u0131ndan yakalanan dev yay\u0131n bal\u0131\u011f\u0131 tezgahta yerini ald\u0131. G\u00f6renler ise telefonlara sar\u0131l\u0131p bal\u0131kla hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi.\nBal\u0131k\u00e7\u0131 Ali Eken, "\u0130znik G\u00f6l\u00fc'nde ilk kez ben b\u00f6yle bolluk g\u00f6r\u00fcyorum. \u015eoktay\u0131m" dedi.\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Cem Y\u0131lmaz'\u0131n espirisini payla\u015ft\u0131, sezonu Kilyos'ta a\u00e7t\u0131Hulusi Akar ve komutanlar s\u0131n\u0131rda2020 LGS Haziran ay\u0131 \u00f6rnek sorular\u0131 yay\u0131mland\u0131!