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Görenler telefonuna sarıldı! Bu yatta sadece 36 kişinin kalmasına izin veriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 07:35 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük 30 süper yatından biri olarak değerlendirilen 'Al Lusail' Bodrum'a geldi.

Katar bayraklı 123 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki motoryat, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Helikopter pisti de bulunan yat, büyüklüğü ve ihtişamıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bazı tatilciler yatın fotoğrafını çekip özçekim yaptı.
Güverteleri tik ağacından, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, yapımı 2017'de tamamlanan yatta, 36 misafir kalabiliyor.
Değeri 300 milyon dolar gösterilen yatta, asansör, spor salonu, yüzme havuzu, sinema imkanı bulunuyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
yat bodrum "Al Lusail"

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