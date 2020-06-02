Görenleri büyülüyor! Karasu Çayı ziyaretçilerini bekliyor

Diyarbakır-Mardin kara yolunda bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak, doğayla iç içe temiz hava soluma imkanı sunuyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve rengarenk bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunları ile ziyaretçilerini bekliyor. (AA)

