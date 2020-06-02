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  4. Görenleri büyülüyor! Karasu Çayı ziyaretçilerini bekliyor

Görenleri büyülüyor! Karasu Çayı ziyaretçilerini bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünen Karasu Çayı ve vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Diyarbakır-Mardin kara yolunda bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak, doğayla iç içe temiz hava soluma imkanı sunuyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve rengarenk bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunları ile ziyaretçilerini bekliyor. (AA)

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