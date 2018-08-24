Görenleri mest ediyor! İşte dünyanın en görkemlileri

İhtişamıyla göz kamaştıran camiler dünyanın dört bir yanından gelen insanları ağırlamaya devam ediyor.

Dünyanın en görkemli camileri

1 / 13 ŞAH ÇERAĞ Şah Çerağ Camii, İran'ın Şiraz kentinde bulunan ve dünya üzerindeki en ihtişamlı camilerden biri olarak bilinen kutsal bir mekan. Farsça'da 'Işıkların kralı- Işık şahı' anlamına gelen Şah Çerağ'ı bu kadar ihtişamlı hale getiren ise adını almasında etkili olan ışığı; yani caminin tasarımında bulunan milyonlarca küçük aynanın ve mozaiğin yarattığı ışık oyunu. Şah Çerağ, 14. yüzyılda yapılan bir yapı olsa da, bugünkü halini alması 20. yüzyılı bulmuştur. Gün geçtikçe zamana yenik düşerek hasar gören bölümler yeniden elden geçirilerek günümüzdeki görkemli haline dönüştürülmüştür.

2 / 13 LALA MUSTAFA PAŞA Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde Luzinyan döneminde gotik mimariyle yapılmış ve şimdiki ismiyle Lala Mustafa Paşa Camisi olarak bilinen bu mimari eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571 yılında Kıbrıs'ı ele geçirmesiyle beraber cami olarak değiştirilmiştir. Daha sonralarında gotik mimarisi kullanılarak minare eklenen "St Nicholas Katedrali" yeni adıyla "Lala Mustafa Paşa Camisi" geçmişte bir çok kral ve kraliçenin taç giydiği şehrin en önemli anıtı ve simgesidir. Toprak rengiyle mavi kırçıllı bulutların önünde her ressamın yada her fotoğrafçının hayallerini süsleyen engin bir endamla durur. Lala Mustafa Paşa Camisi Mağusa'nın Kalbi olarak yaşayan en önemli miraslardan birisidir. İç ve dış yapısı, şehirle olan uyumu ile bu tarz yapılara verilecek en önemli örneklerden birisidir.

3 / 13 MESCİD-İ HARAM Tüm dünyadaki maddi imkânı olan bütün Müslümanlara farz kılınan, hac vazifesini yerine getirmek için gittikleri Kâbeyi de içerisine alan mescide, Mescid-i Haram denilmektedir. Bilindiği kadarıyla dünya üzerinde inşa edilen ilk mescittir. Mescid-i Haram'ın içerisinde bulunan Kâbe, Müslümanların kıblesi olarak tanımlanabilir ve Hz. İbrahim tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Mescid-i Haram'dan önce ilk Müslümanların kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Haram'ın içerisinde Zemzem kuyusu ve Makam-ı İbrahim bulunmaktadır. Hz. İbrahimden sonra birçok defa değişikliğe uğramış ve günümüzde en son halini almıştır. Yapılan değişiklikler ve ilaveler ile birlikte, 361 000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

4 / 13 PEMBE CAMİ İran'ın Şiraz kentindeki Nasır El-Mülk Camii'nin pek çok farklı ismi vardır. Çoğunlukla "Pembe Cami" olarak bilinir, aynı zamanda "Renkli Camii", "Gökkuşağı Camii" veya "Kaleidoscope (sürekli değişen manzaralı) Camii" denir. Bu, ışığın ve ibadetin iç içe girdiği bir alandır. Gün doğuşu ile cami hayat bulur ve renkler, dönen dervişler gibi gün boyu dans ederek dolaşır; zemin, duvarlar, kemerler ve yükselen kuleler üzerinde yansır. Ziyaretçiler de, sanki renkli bir topa ilk gün ışığı çarpıyormuş ve renkli top binlerce kelebeği her tarafta havaya uçuruyormuş etkisi yapar.

5 / 13 SULTAN AHMET 1609-1616 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultan Ahmet Camii, mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca "Mavi camii (Blue Mosque)" olarak adlandırılır. Ayasofya'nın 1934 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul'un ana camii konumuna ulaşmıştır.

6 / 13 WILAYAH PERSEKUTUAN Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan ve mimarisinin güzelliğiyle görenleri büyüleyen Wilayah Persekutuan Camii'nin kuş bakışı görünümü.

7 / 13 PUTRA CAMİ Malezya'da bulunan mimari eserlerden biri olan Putra Camii'nin en belirgin özelliği, işlemeleriyle kendine hayran bırakan büyük ve küçük pembe kubbeleridir. Öyle ki, bu özelliğinden dolayı Putra Camii, ülkede pembe cami olarak ta nam salmıştır. Putra Camii'nin duvarlarında ağırlıklı olarak cam malzemelerin yanı sıra, gül işlemeleri ve mermer oymalar büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Camiinin kubbesi için kullanılan malzeme ise pembe granittir. Bunun yanı sıra, Putra Camii'nin avlusu birbirinden güzel süslemeli havuzlar ve sütunlardan oluşturulmuştur. Putra Camii'nde bir vakit namazında 15 bin kişi namaz kılabilmektedir.

8 / 13 PETERSBURG MERKEZ CAMİ Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Petersburg Merkez Camii'nin temeli Rusya İmparatorluğu döneminde 1909 yılında 2. Nikolay'ın izni ile atıldı. Dönemin Buhara Emiri Sayid Abd-al Ahad Han, camii arazisi ve yapımı için büyük mali destek sağladı. İnşaatın mimarisinde ise Türkistan sanatından esinlenildi. 49 metre yüksekliğinde iki minaresi ve 39 metre yüksekliğinde kubbesi olan caminin inşası, mimar Nikolay Vasilev ve mühendis Stepan Kriçinski tarafından gerçekleştirildi. Camii 1920 yılında tam olarak ibadete açıldı.

9 / 13 KUL ŞERİF Rusya'ya bağlı olan Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan ve alışık olduğumuz camii mimarisinden farklı bir bakış açısıyla sergilenen Kul Şerif Camisi kendisinden oldukça söz ettiriyor. İki platformdan oluşan caminin üst platformu camii olarak, alt platform ise müze ziyaretleri için hazırlanmış. Bayram namazları ve cuma namazları için de altı bin kişilik kapasiteli avlusu bulunmakta.

10 / 13 MOSKOVA MERKEZ CAMİ Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından inşa ettirilen 5000 kişilik Moskova Merkez Camii'nin iç dekorasyonu klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı. Yapımı yedi yıl süren Moskova Merkez Camisi'nde aynı anda 10 bin kişi namaz kılabilecek. Toplam kapalı alanı yaklaşık 19 bin metrekare olan caminin kubbe yüksekliği 46, kubbe çapı ise 22 metre. Kubbenin tamamı bakır levhalar üzerine altın varaklarla kaplandı. Caminin iki büyük minaresinin uzunluğu 81 metre.

11 / 13 PEMBE CAMİ Filipinler'in Maguindanao eyaletindeki Datu Suudi Ampatuan kasabasında bulunan Pembe Cami, masalsı rengiyle ilgi çekiyor. Pembenin sevgi, barış ve karşılıklı anlayışı sembolize ettiğine inanıldığı için pembe renkte inşa edilen cami, 2014 yılında tamamlanarak hizmete açıldı.

12 / 13 SULTAN QABOOS BÜYÜK CAMİ Umman Sultanlığı'nın başkenti Maskat'ta bulunan Sultan Qaboos Büyük Camii, etkileyici bir mimari eser. Hint kumtaşı içinde inşa edilen tüm cephenin rengi, doğal çevre ile mükemmel bir uyum sağlar. Caminin iç görünümü de güzelliğiyle göz kamaştırıyor.