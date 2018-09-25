Görenleri şaşırtan canlılar

Eurypharynx pelecanoides cinsi yılan balığı yaptığı hareketlerle dikkat çekiyor.

"Derin mavi"nin garip canlıları

1 / 101 Kendini balon gibi şişiren balık bir anda yılan gibi incecik duruma gelebiliyor.

2 / 101 İşte o anlar...

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10 / 101 Yeni Zelandali bir aile sahilde gezerken bulduğu bu tuhaf deniz canlısının ne olduğunu anlayamadı.

11 / 101 Ama yetkiliker bunun dev bir denizanası olduğunu düşünüyor

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16 / 101 Garip deniz canlılarının sadece birkaçı, çok uzun zaman önce Antarktika Okyanusu'nun soğuk sularında keşfedildi. Taraklılar

17 / 101 Scotoplanes

18 / 101 Polynoidae

19 / 101 Britanya'da köpeğini sahilde gezdirirken karşılaştığı şey ile gözlerine inanamadı.

20 / 101 İşte dünyanın pek çok yerinden karaya vurup ne olduğu henüz anlaşılamayan canlılar.

21 / 101 Büyük deniz yaratığı Filipinlerde kıyıya vurdu. 20 metre uzunluğundaki gizemli yaratık, San Antonio kasabasında ortaya çıktı.

22 / 101 Köylüler, merakla buraya gelerek fotoğraf çekip bilgi almaya çalıştı.Yetkililer ise karay vuran bu yaratıktan örnekler alıp araştırılacağının bilgisini verdiler.

23 / 101 Köylülerin bazıları, bu yaratıkğın doğal felaketlerin habercisi olabileceğine söyleyip, korktukklarını dile getirdiler.

24 / 101 Hükümet çalışanları ise, bunun bir ölü balina olduğunu düşündüklerini açıkladılar.

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26 / 101 İşte denizlerin en garip ve tehlikeli canlıları.

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35 / 101 Rus balıkçı Roman Fedortsov'un fotoğrafladığı bu canlılar, derin mavinin gizemini koruyan bölgelerinden nasıl yaratıkların çıkabileceğinin küçük bir kanıtı.

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46 / 101 Pasifik Okyanusunda yakalanan ve nadir bulunan bu köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü.

47 / 101 Keskin dişlere ve geniş bir çeneye sahip olan bu balıklar, oldukça büyük balıkları yiyebilecek kapasiteye sahip.

48 / 101 İşte denizlerin tuhaf canlıları...

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56 / 101 Avustralya'nın doğusundaki derin sularda 1 aydır araştırma yapan bilim insanları geçtiğimiz hafta birçok yeni deniz canlısı keşfetti.

57 / 101 İşte onlardan bazıları...

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61 / 101 Cam süngeri

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68 / 101 Deniz hıyarları ya da deniz solucanları Kore, Japponya ve Çin'de büyük bir iştahla yeniliyor.

69 / 101 Bu ülkelere gelen turistlere sorduklarında bunun ne olduğunu bilmediklerini söylüyorlar ama Uzak Doğu'da bu deniz canlısı oldukça seviliyor.

70 / 101 Çiğ olarakta yenen bu canlılar, susam yağı, tuz ve özel bir sosla servis ediliyorlar.

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72 / 101 Geçtiğimiz yıllarda Kaliforniya sahillerine vuran 5 metrelik kürek balığı görenleri hayrete düşürmüştü.

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78 / 101 Olta balıkçısı Angus James, tuttuğu balığın ağzından oltasını çıkartırken komik bir sürprizle karşılaştı.

79 / 101 Balığın boğazına yerleşmiş yeşil bir ağaç kurbağası canlı bir şekilde balıkçının karşısına çıkıverdi. Avustralyalı balıkçı Angus James, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söylerken, ‘’şok oldum, önce yosun ya da çimen olduğunu düşündüm ama bir kurbağaymış, her zaman yanımda fotoğraf makinası taşırım, hemen bu durumun fotoğrafını çektim’’ dedi.

80 / 101 Fotoğrafın çekilmesinden hemen sonra balıkçının kafasına zıplayarak ortamdan kaçan kurbağa fotoğrafta oldukça mutlu görünüyor.

81 / 101 Yeşil ağaç kurbağaları, anavatanları olan Avustralya ve Yeni Gine’nin yanı sıra Yeni Zelanda ve ABD’de de fazlaca bulunuyor.

82 / 101 Bu deniz canlıları görenleri hayrete düşürüyor. Balıkçılar ya da yerli halk tarafından bulunan bu deniz canlılarını daha önce hiç görmediniz.

83 / 101 İşte denizlerin derinliklerinde yaşayan en tuhaf canlılar.

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93 / 101 Bu dev deniz canlısını kayalıkların üzerinde görenler gözlerine inanamadı.

94 / 101 Yaklaşık 9 metre uzunluğundaki bu canlı hakkında pek çok şey söylendi.

95 / 101 Uzmanların en son yaptığı araştırmaya göre bu nesli tükenmekte olan dev bir balina.

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