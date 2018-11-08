HABER

Görenleri şaşkına çeviren olay...47 yavrusu birden oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 08.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ikinci kez yumurtlayan iguana 47 tane yavru dünyaya getirdi.

206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir çift iguananın 47 tane yavrusu dünyaya geldi. Yavruların bir tanesi hayata tutunamadı. Bu yıl bir kez daha yumurtlayan iguananın 16 tane yavrusu dünyaya gelmiş, büyüyen yavruların bir kısmı başka hayvanat bahçelerine verilmişti.

Kuzey Meksika, Orta Amerika, Karayip Adaları ve Güney Brezilya Yağmur Ormanları’nda yaşayan iguanalar yaprak, çiçek ve meyve ile besleniyor. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde mavi ve yeşil renkte olan bu hayvanlar 10 kilograma kadar gelişim sağlıyor. Hayvanat Bahçesi yetkilileri, yavru iguana hakkında bilgi verdi.

Doğal kuluçka ortamında yumurtalarını 35-40 santim yerin altında gömüldüğünü dile getiren yetkililer, “30 derece uygun sıcaklığı bulduğunda yumurtalarda gelişim oluşuyor. Bu sene iki kez gelişim oluştu. 16 tane iguana yavrusu almıştık, şimdi de 47 yavru dünyaya geldi. Yavruların bir tanesini öldü. Onlar büyüyünce ayrı bir yere alacağız. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ikinci kez yavru alıyoruz. Bu sene güzel ortam sağlanınca yavruları aldık. 90 gün civarında yumurtada gelişen yavrular daha sonra kabuğu kırarak dışarı çıkıyor” dedi. (İHA)

Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar! Değişime hayran kalacaksınız Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar! Değişime hayran kalacaksınız
Kadın sürücü geri viteste dükkana daldıKadın sürücü geri viteste dükkana daldı
Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktıHaber sunucusu robot spiker görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iguana Bursa hayvanat bahçesi

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın sürücü geri viteste dükkana daldı

Kadın sürücü geri viteste dükkana daldı

Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktı

Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktı

Lokomotifin minibüsü sürüklediği anlar kameraya böyle yansıdı

Lokomotifin minibüsü sürüklediği anlar kameraya böyle yansıdı

Ateş çemberinden geçmek isteyen adamın hazin sonu

Ateş çemberinden geçmek isteyen adamın hazin sonu

Gençler halayı başka bir boyuta taşıdı

Gençler halayı başka bir boyuta taşıdı

Motosikletli sürücü otomobilin altında kalmaktan kıl payı böyle kurtuldu

Motosikletli sürücü otomobilin altında kalmaktan kıl payı böyle kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.