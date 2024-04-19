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Görenlerin aklı almıyor 'Elektrik direkleri yolun ortasında' Ne otobüs ne de servis girebiliyor 'Acayip bir yapı ortaya çıktı'

19.04.2024 14:38
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Diyarbakır'da 1 ay önce yapımına başlanan caddedeki çalışmada elektrik direkleri, yolun ortasında kaldı. Otomobillerin manevralarla ilerlediği, minibüs ve otobüslerin ise giremediği yolun tamamlanmasını isteyen Muhtar Ramazan Akçiçek “Bu caddenin girişi var, çıkışı yok. En sona giden arabalar geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bu kadar masraf boşuna yapıldı. Burada yaşayan kişiler ve çocuklar her gün 1 kilometre yol yürüyüp otobüse binmek durumunda kalıyorlar. Ne otobüs ne de servis geliyor” dedi.

Görenlerin aklı almıyor 'Elektrik direkleri yolun ortasında' Ne otobüs ne de servis girebiliyor 'Acayip bir yapı ortaya çıktı'

Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi’nde yaklaşık bir ay önce yapımına başlanan yolun asfalt kısmındaki çalışma, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne bir gün kala bitti. Çalışmada elektrik direkleri, yol ortasında kaldı. Caddedeki evlerde yaşayanlar, evlerine girip çıkarken, otomobillerin manevralarla ilerlediği, minibüs ve otobüslerin giremediği yoldan yaklaşık 1 kilometre yürümek zorunda kaldı.

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"BU CADDENİN GİRİŞİ VAR, ÇIKIŞI YOK! EN SONA GİDEN ARABALAR GERİ DÖNMEZ ZORUNDA KALIYORLAR"

Araçların yola giremediği için öğrencilerin de her gün 1 kilometrelik yolu yürüdüğünü ve bağlantı yolunun henüz yapılmadığını belirten mahallenin muhtarı Ramazan Akçiçek, “Bu caddenin girişi var, çıkışı yok. En sona giden arabalar geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bu kadar masraf boşuna yapıldı. Burada yaşayan kişiler ve çocuklar her gün bir kilometre yol yürüyüp, otobüse binmek durumunda kalıyorlar. Yolun çıkışı olmadığı için ne otobüs ne de servis geliyor. Çünkü elektrik direkleri yolun ortasında kalmış. Belediye yetkilileri ile bu konuda görüştüm, ancak herhangi bir sonuç alamadım” diye konuştu.

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‘ÖNCE ENERJİ HATLARINA MÜDAHALE İSTEDİK’

Otomobiliyle yoldan geçerken zorluk yaşayan Şeyhmus Yağmur, yol yapım sırasında çalışanlara önce enerji hatlarına müdahale etmelerini söylediklerini belirterek, “Direkler yolun ortasında, çok plansız ve programsız. Yani acayip bir yol ortaya çıktı ve çok yoğun bir yol. Yol bu haliyle buranın yoğunluğunu kaldıramıyor. Dikkat ederseniz ben geldim, direğe takıldım ve direk yolun ortasında. Acayip bir yapı ortaya çıktı. Bu bir milli servettir, yazıktır ve günahtır. Biz dedik ki; önce enerjiyi alt tarafa indirelim, sonra asfaltlama yapalım ama dinletemedik” dedi.

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‘1 KİLOMETRE YOL YÜRÜYEREK EVİMİZE GİDİYORUZ’

Öğrencilerden Arda Bal servislerinin yola giremediğini için 1 kilometre yol yürüdüğünü ifade ederek, “Bu mahallede oturuyorum. Servisimiz bu yola giremiyor. Yolun ortasında direkler var. Dönüş alamıyor ve zorlanıyor. Bizi köşede bırakıyor, 1 kilometre yol yürüyerek evimize gidiyoruz. Yolun ortasında direkler var, değişik bir şey, anlamadık yani. Yeni ehliyet alanlar da direğe çarpabilir, o korku da var” diye konuştu. (DHA)

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DIYARBAKIR-YOL-YAPIMINDA-ELEKTRIK-DIREKL_41848Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır yol
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