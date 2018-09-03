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Görenlerin gözleri parlıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir ayna firmasında çalışan 15 genç, ilginç bir projeye imza attı.

Lüks bir otomobile 100 bin parça ayna yerleştiren gençler, aracı adeta disko topuna çevirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Aynalı Tahir’ isimli araç, yollara çıkmak için izin bekliyor.

'Aynalı Tahir' yollara çıkmak için izin bekliyor

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İstanbul Dudullu’da bir ayna firmasında çalışan 15 genç, 100 bin parça aynayı lüks arabanın üstüne yapıştırdı. Yapımı 10 günde tamamlanan ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen araç, trafiğe çıkış için ruhsat almayı bekliyor.
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“15 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞTIK”

“15 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞTIK”
Lüks otomobilin sahibi Mesut Yalçınkaya, “Ayna dekorasyonu üzerine çalışan arkadaşım, ayna sektöründe kaliteli işler yapıyordu. Dedim ki, ‘Her şeye ayna kaplıyorsun, neden bir araca kaplamayalım?’ Yaklaşık 2 yıl ikna etmeye çalıştım. 2 yılın sonunda, ‘Olabilir aslında’ dedi. Ölçülerini yaptık. Planladık, programladık. 15 kişilik bir ekip, yaklaşık 10 gün süren çalışmayla böyle güzel bir çalışma ortaya koyduk” dedi.
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“VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN”

“VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN”
Ortalama maliyetin 15-20 bin lira olduğunu kaydeden Yalçınkaya, “İlgi çok fazla, yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Dünyada bir emsali yok. Türkiye’de de yollarda böyle bir şeyle karşılaşılmamış. İnsanlar çok beğeniyorlar, ilgiden memnunuz” diye konuştu.
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Yalçınkaya, arabaya daha çok bayanların ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Makyaj masası olarak düşünebiliyorlar. Eşlerine arabanın fotoğrafını atıp, ‘Ben de böyle araba istiyorum’ diyen fazla. Yurtdışından da arabaya büyük ilgi var. Özellikle Dubai ve Arap ülkelerinden, görseli yüksek olan araçları sevdikleri için fiyat araştırmasında bulunuyorlar. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz. Çünkü bu dünyada bir ilk. Buna Türk genci imza attığı için çok mutluyuz” dedi.
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“RUHSAT İZNİNİ BEKLİYORUZ”

“RUHSAT İZNİNİ BEKLİYORUZ”
Arabayı aynayla kaplamadan önce yakın çevresinin olumsuz baktığını belirten Yalçınkaya, “ ‘Spor bir aracı mahvedebilirsiniz’ dediler. Ama aklımızda, hayalimizde bunu yapmak vardı. Sonuç olarak böyle güzel bir şey ortaya çıktı.Ruhsat iznini bekliyoruz. Yani dünyada ilk olan bu aracımız inşallah Türkiye’de ilk defa trafiğe çıkacak” ifadelerini kullandı.
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