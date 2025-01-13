Görenlerin içi acıdı... İstanbul'un göbeğinde sıfır araçlar su altında kaldı!

Sarıyer'de bir otoparktaki çok sayıda sıfır araç yağış sonrası su içinde kaldı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışması sonrası araçlar kurtarıldı.

Sarıyer Ayazağa’da yoğun yağış sonrası bir otoparkta park halinde bulunan çok sayıda sıfır araç su altında kaldı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, bölgede hayatı olumsuz etkilerken, otopark çalışanları ve belediye ekipleri su tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Su tahliyesinin ardından araçlar kurtarılırken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

(DHA)