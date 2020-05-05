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Görenlerin içi acıdı! Öyle bir evde yaşıyor ki...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

Bursa'da yalnız başına hayat mücadelesi veren 64 yaşındaki Necdet Alay'ın yaşamını sürdürdüğü ev görenlerin içini acıttı. Virane evde hastalanmamak için hayırseverlerden yardım bekleyen Alay, yaşadığı evin babasından kaldığını söyledi.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Necdet Alay’ın (64) tek başına yaşadığı yeri görenlerin içi acıyor. Babadan kalma eski ev bakımsızlıktan viraneye dönerken, hijyenin daha da önemli olduğu bu günlerde yaşlı adam çok bakımsız evde korona virüs ve hastalık kapmamak için hayırseverlerden yardım bekliyor. Alay, evini kedilerle paylaşırken, yaşlı adamın yattığı yerde kedilerin yavruladığı görüldü.

'TEK İSTEĞİM...'

Hiçbir gelirinin olmadığını ifade eden Necdet Alay, "Babadan kalma bu evde kalıyorum. Yaşım ilerledi emekliliğim yok bir yerde de çalışmıyorum. Yardımlarla geçiniyorum. Tek istediğim yaşadığım evimin yaşanılabilir şekilde olması hayırseverler yardım ederlerse evime bir bakım olursa çok dua ederim" dedi. (İHA)

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