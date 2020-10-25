Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntü

İstanbul’da zaman zaman ortaya çıkarak trafikteki otobüslerin arkasına tutunup seyreden patenli gençlere bir yenileri daha eklendi. Eyüpsultan Alibeyköy’de patenli 5 genç, cadde üzerinde seyir halinde olan halk otobüsüne tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen gençler kendi canlarını adeta hiçe saydı. E-5 karayolu Acıbadem mevkisinde de bir başla patenli 2 genç otobüse tutunarak, başka bir noktada diğer 2 genç ise motosikletliye tutunarak ilerledi.

MOTOSİKLETTE 7 KİŞİ

Merter’de ise geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde sepetli motosikletle seyreden 7 genç, yürekleri ağza getirdi. Hiçbir önlem almadan kilometrelerce yol giden gençler, kendisini görüntüleyen sürücüye karşı da dans ederek karşılık verdi.

Gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

(İHA)

