Görev başında kalbine yenik düştü

MERSİN (AA) - Mersin'de görevi sırasında kalp krizi geçiren 43 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Adem Can, dün akşam mesaisine başladıktan kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefatıyla arkadaşlarını yasa boğan polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, Can'ın eşi Demet ve çocukları Batuhan (15) ile Alperen Can'ın (8) yanı sıra yakınları, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Kurt ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Polis memurunun oğlu Batuhan, törene babasının üniformasıyla katılırken, uzun süre gözyaşı döktü. Polisin eşi Demet Can'ı da yakınları ve kadın polisler teskin etti.

Cenaze törenin ardından Can'ın cenazesi, defnedilmek üzere Niğde'ye gönderildi.

