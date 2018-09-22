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Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

KONYA'da görev başındayken kalp krizi geçiren polis memuru Alpaslan Ekinci (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da görev başındayken kalp krizi geçiren polis memuru Alpaslan Ekinci (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'ndeki polis merkezinde meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Fatih Polis Merkezi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Alpaslan Ekinci, çalışırken aniden fenalaştı. Meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan 25 yıllık polis memuru Ekinci'ye, gelen ambulansta kalp masajı yapıldı. Yolda duran kalbi yeniden çalıştırılan Ekinci, Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis memuru Alpaslan Ekinci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

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Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybettiGörev başında kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti

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