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Görev başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 00:37 | Son Güncelleme

KARABÜK Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Yücel Demirci (42), hayatını kaybetti.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Yücel Demirci (42), hayatını kaybetti.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Demirci, meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı. Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı hastaneye gelerek Yücel Demirci’nin yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu. Kastamonu’nun Araç ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yücel Demirci'nin 1 hafta önce 3'üncü kez baba olduğu öğrenildi.

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