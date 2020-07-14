Görev Gücü Üyesinden Trump’a: “Hiçbirimiz Yalan Söylemiyoruz”

Ünlü televizyon sunucusu Chuck Woolery’nin, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de dahil ‘herkesin Corona salgını ile ilgili yalan söylediğini’ ileri sürdüğü Twitter mesajını Pazartesi günü kendi Twitter hesabında paylaşan Trump, tepki gördü.

Ekonominin bir an önce normale dönmesi ve okulların açılması gerektiğini savunan Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki kendi uzman ekibiyle de uzun süredir ters düşüyor. Beyaz Saray Corona Virüsüne Karşı Görev Gücü’nde görevli sağlık yetkilileri, salgının, hareketliliğin artmasıyla beraber yeniden yayılmaya başlaması nedeniyle önlemleri elden bırakmama yönünde uyarıda bulunurken, virüsün kendiliğinden “ortadan kaybolacağını” savunan Başkan Trump, Twitter’da paylaştığı bir mesajında görev gücündekileri yalan söylemekle suçladı.

Woolery, mesajında, “Yalanların en büyükleri COVID-19 ile ilgili. Herkes yalan söylüyor. Güvenmemiz gereken CDC, medya, Demokratlar, doktorlarımız - hepsi olmasa da çoğu” ifadelerini kullanmış, bunun Trump’ın yeniden seçilmesini engellemek için yapıldığını iddia etmişti.

Giroir: “Tamamen şeffafız”

Salı günü NBC haber kanalında açıklamalarda bulunan görev gücü üyelerinden Amiral Giroir, doktorların yalan söyleyip söylemediği sorusuna verdiği yanıtta hataların yapıldığını ve halkı bilgilendirme amacıyla hazırlanan rehberin, virüsle ilgili yeni bilgiler ve veriler ışığında güncellendiğini söyledi ve “Hiçbirimiz yalan söylemiyoruz. Amerikan halkına karşı tamamen şeffafız” ifadelerini kullandı.

Trump ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos’un okulların açılmasına yönelik mesajlarına da karşı çıkan Giroir ayrıca “Eğer virüsü daha iyi bir şekilde kontrol altına alırsak, elbette çocuklar da güvenli bir şekilde okullara dönebilir” dedi.

Corona virüsü enfeksiyonları konusunda ülkedeki en üst düzey uzman ve yetkili olarak nitelendirilen ve Trump’ın son dönemlerde salgının yeniden büyüdüğü uyarısı nedeniyle eleştirdiği Beyaz Saray Corona’ya Karşı Görev Gücü üyelerinden Dr. Anthony Fauci’yle ilgili görüşü de sorulan Giroir, doğrudan bir yanıt vermemekle birlikte, “Hiçbirimiz her zaman haklı olamayız. Bu her yerde böyledir” dedi.

Bir süredir görev gücü toplantılarında yer almayan ve televizyon kanallarında da açıklamalarda bulunmayan Dr. Fauci, geçen hafta Financial Times’la bir röportajında, Trump’ı en son Beyaz Saray’da 2 Haziran’da gördüğünü ve en az iki aydır da başkanla bilgi paylaşımında bulunmadığını söylemişti.

