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  4. Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı

Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı

02.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da bir polis memuru, 3 lüks kol saati dahil yaklaşık 90 bin dolar değerinde eşya çaldı, çaldığı eşyaları satmaya kalkınca da yakayı ele verdi. İhbar üzerine tutuklanan polis, ilk ifadesinde borçlarını ödemek için hırsızlık yaptığını söylerken, bu eve daha önce görevi nedeniyle gittiği ortaya çıktı.

Görev için gittiği evden 90 bin dolarlık eşya çalan polis tutuklandı

Japonya'nın Mie eyaletinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Yokkaichi-nishi karakolunda görevli 23 yaşındaki bir polis memurunun hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Dün Komono kasabasında yaşayan bir şirket yöneticisinin evine girerek 3 lüks kol saati dahil yaklaşık 90 bin dolar değerinde eşya çaldığı belirtilen polis, çaldığı eşyaları satınca yakayı ele verdi. Şüpheli polisin, servet değerindeki saatleri sattığı Nagoya'daki bir dükkanın sahibinin ihbarı üzerine yakalandığı öğrenilirken, suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

KURBANIN EVİNE DAHA ÖNCE GÖREV İÇİN GİTMİŞ

Öte yandan tutuklanan polisin ilk ifadesinde borçlarını ödemek için hırsızlık yaptığını ifade ettiği belirtildi. Çalıştığı karakolun cezai soruşturma bölümünde görev yapan şüpheli memurun, hırsızlık için girdiği eve daha önce görevi nedeniyle gittiğinin tespit edildiği açıklandı. Mie eyaleti polis departmanı yaşananlar nedeniyle özür dilerken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Japonya

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