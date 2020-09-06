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Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 23:19 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK ve YPG'ye destek veren ABD'li komutanın görev süresi dolduğu için düzenlenen törende skandal görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütü YPG'nin sözcüsü ile kamera karşısına geçen ABD'li asker, "PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye artık destek veremeyeceğim için çok üzgünüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim

Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.

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Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins, terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi.

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