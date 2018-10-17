Görevde kalp krizi sonucu şehit olan özel harekat polisi memleketine uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'de katıldığı arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan özel harekat polisi Ali Karapınar için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Tarihi Ulu Cami'de şehit polis için düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Çeribaş, daire amirleri, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra şehit Ali Karapınar'ın naaşı oğlu Mustafa Karapınar ve mesai arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Şehit özel harekatçı Ali Karapınar, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
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