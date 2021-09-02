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Görevde Yükselme Sınavında tüm adaylara 100 puan verildi

02.09.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Görev Yükselme Sınavında (GYS) tüm adaylara 100 puan verildi.

Görevde Yükselme Sınavında tüm adaylara 100 puan verildi

Üniversite tarafından, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca şef, memur ve tekniker kadrolarına atama yapmak üzere sınav açıldı.

HERKESE NEDEN 100 VERİLDİ?

Yazılı sınav sonrası gerçekleştirilen sınavın sözlü aşaması ise yükseköğretim kurumu tarafından yapıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, görevde yükselme sınavında ve unvan değişikliği sınavında sıra dışı bir uygulamaya imza atarak en düşük 60 puan alan adaya da en yüksek 98 puan alan adaya da 100 tam puan verdi. 5 şef, 3 memur ve tekniker kadrosu için sınava giren adayların yazılı notu yüksek olan adayların sözlü mülakatta haklarının yenmemesi açısından üniversitesi yönetiminin herkese 100 puan vermesi örnek bir uygulama olarak gösterildi. (İHA)

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