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Görevden af talebi kabul edilen Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

06.08.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Görevden af talebi kabul edilen Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk, “Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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