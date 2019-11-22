HABER

Görevden Aldığı Büyükelçi İçin Trump: ‘Resmimi Elçiliğe Asmadı’

22.11.2019 23:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kongre'de azil soruşturması kapsamında ifade veren eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i bir kez daha hedef aldı. Fox News'a konuşan Trump ABD'li diplomat için "Kiev'deki büyükelçilik binasına resmimi asmak istemedi" dedi

Görevden Aldığı Büyükelçi İçin Trump: ‘Resmimi Elçiliğe Asmadı’

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kongre'de azil soruşturması kapsamında ifade veren eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i bir kez daha hedef aldı. Fox News'a konuşan Trump ABD'li diplomat için "Kiev'deki büyükelçilik binasına resmimi asmak istemedi" dedi.

Trump'ın geçen Mayıs ayında görev süresi dolmadan görevden aldığı Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda geçen hafta ifade vermişti. Kariyer diplomat Kongre’deki ifadesinde görevinin ABD’nin dış politika önceliklerini uygulamak olduğunu, başka bir gündemi olmadığını ancak kendisi hakkında neden karalama kampanyası başlatıldığına anlam veremediğini söylemişti.

Büyükelçi, amaçları sorgulanabilir kişilerin ortaya attığı asılsız iddialar üzerine kovulduğunu savunmuş, Trump ise oturum devam ederken Twitter’dan paylaştığı mesajlarda Yovanovitch için “Nereye gittiyse orada durum kötüye gitti” diyerek büyükelçinin başarısız olduğunu iddia etmişti.

“Beni savunmadı, hakkımda kötü konuştu”

Başkan Donald Trump Cuma sabahı Fox and Friends adlı programa telefon bağlantısıyla katılarak sunucuların sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, Yovanovitch’in Kiev’deki ABD Büyükelçiliği’ne resmini asmak istemediğini iddia etti.

“Herkesin mükemmel olduğunu söylediği bu büyükelçi benim resmimi elçiliğe asmadı. Büyükelçilikten o sorumlu. 1,5-2 yılını aldı” dedi. Trump ABD’li diplomat için “Benim hakkımda kötü şeyler söyledi. Beni savunmuyordu. Benim de büyükelçiyi değiştirme hakkım var. ABD Başkanı’nın büyükelçiliğe resminin asılması standart uygulamadır. Bu kadın da melek değildi, tamam mı?” ifadelerini kullandı.

30 yılı aşkın bir süre diplomat olarak görev yapan Marie Yovanovitch geçen hafta ifade verdiği Kongre oturumunda Başkan Trump’a karşı sadakatsiz olduğu iddiasının doğru olmadığını söylemiş, diplomat olarak hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanların döneminde görev yaptığının altını çizmişti.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
Komşu ülkelerdeki 6 milyona yakın Suriyeli mülteci ülkelerine döner mi?Komşu ülkelerdeki 6 milyona yakın Suriyeli mülteci ülkelerine döner mi?
‘Hollanda IŞİD’lilerin Çocuklarını Getirmek Zorunda Değil’‘Hollanda IŞİD’lilerin Çocuklarını Getirmek Zorunda Değil’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

İşte Süper Lig'in ilk kadın başkanı

İşte Süper Lig'in ilk kadın başkanı

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

ABD 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı!

Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Endonezya: LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz

'LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz'

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.