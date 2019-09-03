Görevden Alınan Belediye Başkanlarından Avrupa’ya Mektup

Mektup Barcelona, Paris, Londra, Stockholm, Oslo, Roma, Milano, Venedik başta olmak üzere bir çok Avrupa kentinin belediye başkanlarına gönderildi. Mektubun girişinde seçim sonuçlarına vurgu yapılarak, ”31 Mart 2019'da yapılan belediye seçimlerinde, bu illerin belediye başkanlığını yüksek oy oranları ile kazandık; Mardin'de yüzde 56.24, Diyarbakır'da yüzde 62.93, Van'da yüzde 53.83. 19 Ağustos 2019’da görevlerimizden uzaklaştırıldık ve yerlerimize hükümet tarafından atanan kayyumlar getirildi. Belediye meclislerimiz hem Türkiye Anayasası’nı hem de Türkiye’nin imzacısı olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını ihlal eden keyfi bir kararla dağıtıldı. Bu kararı, hükümetin bir darbesi olarak görüyoruz. Bu, Erdoğan rejiminin son yıllarda çoğulcu demokrasiye ve özellikle Kürt halkının demokratik iradesine karşı yönelttiği saldırı dalgasının son örneğidir” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atanan üç büyükşehir belediye başkanı, Avrupa’daki birçok kentin belediye başkanlarına mektup yazarak destek istedi. Başkanlar mevkidaşlarından, Avrupa’da kamuoyu oluşturma ve belediyelerine kayyum atanan kentleri ziyaret etme çağrısı yaptı.

Terörle Mücadele adı altında muhaliflerin susturulmaya çalışıldığı vurgulanan mektupta,” İçişleri Bakanı, görevden uzaklaştırılmamızı ve yerlerimize atanmasını emreden yazılı açıklamasında, ‘terörle bağlantılı olduğumuzu’ iddia ediyor. Yerel ve uluslararası insan hakları gözlemcileri de Erdoğan rejiminin, gazeteci, entelektüel, insan hakları savunucusu veya politikacı kendisine muhalif olanları aşırı geniş kapsamlı ve belirsiz olan "terörle mücadele" yasalarıyla nasıl susturmaya ve bastırmaya çalıştığına dikkat çekiyor. Bu mektubu size yazdığımız günlerde, halkın görevden alınma kararına tepki vermesine, demokratik protesto hakkını kullanmasına tahammül edemeyen AKP iktidarı milletvekillerimize, belediye eşbaşkanlarımıza ve halka yönelik polis şiddeti ve orantısız güç kullanmaktan kaçınmıyor” denildi.

Avrupalı mevkidaşlarından destek isteyen HDP’li başkanlar, mektubun sonunda ”Sınırların ötesinden bir dayanışma sesi geldiğinde güçlenmiş hissediyoruz. Ülkenizde kamuoyu oluşturma, dayanışma ağları kurma veya seçildiğimiz illeri ziyaret etme gibi girişimler yoluyla dayanışmanızı görmek bize mutluluk verecektir. Ülkemizdeki mevcut koşullar ne kadar zor olursa olsun demokrasi, adalet ve barış mücadelesini kazanacağız” ifadelerine yer verdi.