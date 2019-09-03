HABER

Görevden Alınan Belediye Başkanlarından Avrupa’ya Mektup

03.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Yerlerine kayyum atanan üç büyükşehir belediye başkanı, Avrupa’daki birçok kentin belediye başkanlarına mektup yazarak destek istedi. Başkanlar mevkidaşlarından, Avrupa’da kamuoyu oluşturma ve belediyelerine kayyum atanan kentleri ziyaret etme çağrısı yaptı

Görevden Alınan Belediye Başkanlarından Avrupa’ya Mektup

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atanan üç büyükşehir belediye başkanı, Avrupa’daki birçok kentin belediye başkanlarına mektup yazarak destek istedi. Başkanlar mevkidaşlarından, Avrupa’da kamuoyu oluşturma ve belediyelerine kayyum atanan kentleri ziyaret etme çağrısı yaptı.

HDPli Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan tarafından kaleme alınan mektup, başkanların görevden alınma ve kayyum atanma süreçlerini anlatıyor.

Mektup Barcelona, Paris, Londra, Stockholm, Oslo, Roma, Milano, Venedik başta olmak üzere bir çok Avrupa kentinin belediye başkanlarına gönderildi. Mektubun girişinde seçim sonuçlarına vurgu yapılarak, ”31 Mart 2019'da yapılan belediye seçimlerinde, bu illerin belediye başkanlığını yüksek oy oranları ile kazandık; Mardin'de yüzde 56.24, Diyarbakır'da yüzde 62.93, Van'da yüzde 53.83. 19 Ağustos 2019’da görevlerimizden uzaklaştırıldık ve yerlerimize hükümet tarafından atanan kayyumlar getirildi. Belediye meclislerimiz hem Türkiye Anayasası’nı hem de Türkiye’nin imzacısı olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını ihlal eden keyfi bir kararla dağıtıldı. Bu kararı, hükümetin bir darbesi olarak görüyoruz. Bu, Erdoğan rejiminin son yıllarda çoğulcu demokrasiye ve özellikle Kürt halkının demokratik iradesine karşı yönelttiği saldırı dalgasının son örneğidir” ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadele adı altında muhaliflerin susturulmaya çalışıldığı vurgulanan mektupta,” İçişleri Bakanı, görevden uzaklaştırılmamızı ve yerlerimize atanmasını emreden yazılı açıklamasında, ‘terörle bağlantılı olduğumuzu’ iddia ediyor. Yerel ve uluslararası insan hakları gözlemcileri de Erdoğan rejiminin, gazeteci, entelektüel, insan hakları savunucusu veya politikacı kendisine muhalif olanları aşırı geniş kapsamlı ve belirsiz olan "terörle mücadele" yasalarıyla nasıl susturmaya ve bastırmaya çalıştığına dikkat çekiyor. Bu mektubu size yazdığımız günlerde, halkın görevden alınma kararına tepki vermesine, demokratik protesto hakkını kullanmasına tahammül edemeyen AKP iktidarı milletvekillerimize, belediye eşbaşkanlarımıza ve halka yönelik polis şiddeti ve orantısız güç kullanmaktan kaçınmıyor” denildi.

Avrupalı mevkidaşlarından destek isteyen HDP’li başkanlar, mektubun sonunda ”Sınırların ötesinden bir dayanışma sesi geldiğinde güçlenmiş hissediyoruz. Ülkenizde kamuoyu oluşturma, dayanışma ağları kurma veya seçildiğimiz illeri ziyaret etme gibi girişimler yoluyla dayanışmanızı görmek bize mutluluk verecektir. Ülkemizdeki mevcut koşullar ne kadar zor olursa olsun demokrasi, adalet ve barış mücadelesini kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

Bu arada Mızraklı ve Türk, kararın yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mızraklı’nın avukatı Mehmet Emin Aktar Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'ne, Türk’ün avukatı Erdal Kuzu ise Mardin 2'nci İdare Mahkemesine başvurdu. Başvurularda, görevden uzaklaştırılmanın görevle alakalı olması gerektiği ifade edilerek, başkanların henüz mazbatalarını almadan görevden alınmaları için il valilerince talepte bulunulduğu belirtildi.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Türkiye düşük büyüme ve yüksek enflasyon sarmalından nasıl kurtulur?Türkiye düşük büyüme ve yüksek enflasyon sarmalından nasıl kurtulur?
Ruhani: 'Tekrarlıyoruz Amerika'yla İkili Görüşme Olmayacak'Ruhani: 'Tekrarlıyoruz Amerika'yla İkili Görüşme Olmayacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kabil’de bombalı saldırı: 16 ölü, 100’den fazla yaralı

Kabil’de bombalı saldırı: 16 ölü, 100’den fazla yaralı

Kriz yaratan tankerden şüphe çeken hamle!

Kriz yaratan tankerden şüphe çeken hamle!

Fransız istihbaratında YPG/PKK alarmı!

Fransız istihbaratında YPG/PKK alarmı!

ABD 20 hafta içinde 5400 askerini ülkeden çekecek

ABD 20 hafta içinde 5400 askerini ülkeden çekecek

İran İsrail'i açık açık tehdit etti: Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok

Açık açık tehdit etti: Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok

Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 50 yaralı!

Ülke kan gölüne döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.