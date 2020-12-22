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  4. Görevden alınan CHP’li belediye başkanına "suç örgütü lideri" iddiası

Görevden alınan CHP’li belediye başkanına "suç örgütü lideri" iddiası

22.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da Ceyhan Belediyesine yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlı sağlık kontrolünden geçirilirken, görevden alınan eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve örgütün lideri” olduğu, çok sayıda vatandaştan milyonlarca lira rüşvet aldığı öne sürüldü.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gülden Derya D’nin de bulunduğu Ceyhan Belediyesinde görev yapan bir kısım şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları hususundaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Adana’da Ceyhan Belediyesine yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlı sağlık kontrolünden geçirilirken, görevden alınan eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve örgütün lideri” olduğu, çok sayıda vatandaştan milyonlarca lira rüşvet aldığı öne sürüldü.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gülden Derya D’nin de bulunduğu Ceyhan Belediyesinde görev yapan bir kısım şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları hususundaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri desteğiyle 5 Şubat tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Yapılan bu takipler sonucunda eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu” örgütün lideri olduğu ve bu örgütün, rüşvet ve irtikap suçlarını işlediği belirlendi. Ayrıca Kadir Aydar’a bu suçta Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel İ., meclis üyesi Mehmet Nuri T., imar müdürü Gül Derya D. ve eski imar müdürü Murat İ., belediyede memur olarak çalışan Ş.A., H.K. ve M.V.B.’nin yardım ettiği öne sürüldü. Kadir Aydar ve diğer zanlıların bu süreçte ruhsat problemi olan vatandaşlardan milyonlarca lira rüşvet aldığı ileri sürüldü. Yapılan bu çalışmaların ardından polis 18 Aralık günü şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Kadir Aydar, ona yardım eden zanlılar ve iş adamlarının da olduğu 23 zanlı yakalandı.
Sorgulanmak üzere emniyete getirilen zanlıların, sorgularında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bugün sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların akşam üzeri adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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