Görevden Alınan Direktör: “Salgın Uyarılarım Görmezden Gelindi”

ABD’de Corona virüsüne karşı aşı ve tedavi çalışmalarında yer alan federal dairenin görevden alınan direktörü bir ihbar mektubu yazarak salgınla ilgili uyarılarının Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelindiğini iddia etti. Eski direktör, Başkan Trump’ın virüsün tedavisi için sıklıkla gündeme getirdiği sıtma ilacına ilişkin temkinli olması sebebiyle görevden alındığını savundu.
Dr. Rick Bright 2016 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’na bağlı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi’nin (BARDA) direktörlüğünü yürütüyordu. Bright 20 Nisan’da görevden alınmış, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde daha düşük bir pozisyonda görevlendirilmişti.
Dr. Rick Bright 89 sayfalık ihbar mektubunda Ocak ayından itibaren yönetim içinde salgınla ilgili uyarılarda bulunmaya çalışan sağlık yetkililerinden biri olduğunu savundu. Bright, mektubunda hızla tedavi ve aşı geliştirilmesi, N95 maskesi, suni solunum cihazı tedarik edilip depolanması çağrısında bulunduğunu ancak Sağlık Bakanı Alex Azar dahil olmak üzere siyasi liderliğin salgın tehdidini hafife aldıkları izleniminde olduğunu yazdı.
“Başkan’ın kullanımını teşvik ettiği ilaca karşı çıktığım için görevden alındım”
Rick Bright salgınla ilgili dile getirdiği endişe ve uyarılara Sağlık Bakanlığı’nda üst düzey yetkililerin kayıtsız kaldığını, bu ilgisizliğin de daha sonra düşmanlığa dönüştüğünü iddia etti. Bakanlık içinde geçmişte yaşanan görüş ayrılıklarının Corona virüsüne ilişkin çatışmalarla daha da kötüleştiğini ve en nihayetinde kendisinin salgınla ilgili toplantılardan dışlandığını belirtti.
Dr. Rick Bright, Başkan Donald Trump’ın basın toplantılarında sık sık bu yönde kesin bir bilimsel kanıt olmamasına rağmen virüse karşı kullanılabileceğini söylediği sıtma ilacı hidroksiklorokinin teşvik edilmesi çabalarına direndiğini ve görevden de bu sebeple alındığını savundu.
“Yönetime yakın şirketlere ihale verilmesine ve kayırmacılığa tepki gösterdim”
Sağlık Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililerle Corona virüsü salgını öncesinde de görüş ayrılığı yaşadığını belirten Dr. Bright, 2017 yılından bu yana “yönetimle siyasi bağlantıları bulunan şirketlere ihale verilmesi uygulamalarını ve kayırmacılığı” protesto ettiğini yazdı.
Bright, Trump yönetimiyle siyasi bağlantıları bulunanlar arasında Başkan Trump’ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner’e yakın bir ilaç firması yöneticisinin de olduğunu iddia etti.
Kapsamlı bir soruşturma çağrısı yapan Dr. Rick Bright göreve yeniden iadesini talep etti. Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise Dr. Bright’ın iddialarına ilişkin bir açıklama yapmadı.
ABD’de bağımsız bir devlet kurumu olan Özel Soruşturma Bürosu, federal çalışanlara yönelik suistimaller hakkında kovuşturma başlatabiliyor.