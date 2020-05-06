Görevden Alınan Direktör: “Salgın Uyarılarım Görmezden Gelindi”

ABD’de Corona virüsüne karşı aşı ve tedavi çalışmalarında yer alan federal dairenin görevden alınan direktörü bir ihbar mektubu yazarak salgınla ilgili uyarılarının Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelindiğini iddia etti. Eski direktör, Başkan Trump’ın virüsün tedavisi için sıklıkla gündeme getirdiği sıtma ilacına ilişkin temkinli olması sebebiyle görevden alındığını savundu.

Dr. Rick Bright 2016 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’na bağlı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi’nin (BARDA) direktörlüğünü yürütüyordu. Bright 20 Nisan’da görevden alınmış, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde daha düşük bir pozisyonda görevlendirilmişti.

Dr. Rick Bright 89 sayfalık ihbar mektubunda Ocak ayından itibaren yönetim içinde salgınla ilgili uyarılarda bulunmaya çalışan sağlık yetkililerinden biri olduğunu savundu. Bright, mektubunda hızla tedavi ve aşı geliştirilmesi, N95 maskesi, suni solunum cihazı tedarik edilip depolanması çağrısında bulunduğunu ancak Sağlık Bakanı Alex Azar dahil olmak üzere siyasi liderliğin salgın tehdidini hafife aldıkları izleniminde olduğunu yazdı.