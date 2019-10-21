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Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2019 08:33 | Son Güncelleme

19 Ağustos'ta hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı. Mızraklı'nın gözaltına alındığını avukatı Mehmet Emin Aktar Twitter hesabından açıkladı. Ayrıca, Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları da gözaltına alındı.

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

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