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Görevden alınan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

"Türk milliyetçiliği ve Ülkücü dava adamlığı vazifemi son nefese kadar üç hilalin altında sürdüreceğim"

Görevden alınan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Türk milliyetçiliği ve Ülkücü dava adamlığı vazifesini üç hilalin altında sürdüreceğini bildirdi.

Pehlivan, görevden alınmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emaneti Milliyetçi Hareket Partimiz için lider, doktrin, teşkilat disiplini içinde liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emrinde asli görevimiz olan Türk milliyetçiliği ve Ülkücü dava adamlığı vazifemizi son nefese kadar üç hilalin altında sürdüreceğimi ifade ediyor, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum dava arkadaşlarıma, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün yazılı açıklama yaparak, Pehlivan'ın bir süre önce yaptığı basın açıklamasında halkı ve toplumun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alındığını bildirmişti.

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