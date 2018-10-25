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Görevden alınan muhtarlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül: - "Açığa alınan muhtarların sayısı belli değil. Kürt ve Alevi ağırlıklı olmak üzere muhtarlar görevden alınıyor"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, terör örgütü ile iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle muhtarların görevden alınmasına ilişkin, "Açığa alınan muhtarların sayısı belli değil. Kürt ve Alevi ağırlıklı olmak üzere muhtarlar görevden alınıyor." dedi.

Bülbül, partisinin İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yaşamın her alanını kuşatan ırkçılık ve gericilikle karşı karşıya bulunulduğunu ileri sürdü.

Bunun hedeflerinden birinin de Alevi toplumu olduğunu savunan Bülbül, "Alevi toplumuna dönük sistematik hak ihlalleri çoğalarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Terör örgütü ile iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle muhtarların görevden alınmasına değinen Bülbül, "Açığa alınan muhtarların sayısı belli değil. Önüne gelen muhtar ihraç ediliyor. Kürt ve Alevi ağırlıklı olmak üzere muhtarlar görevden alınıyor. Yerine kim atanıyor? Kayyum atanıyor." diye konuştu.

Ali Kenanoğlu da yaşanan sorunların Türkiye'nin demokratik olmayışından kaynaklandığını belirterek, "Bu sorunların tamamını aşmanın yöntemi, demokratik bir ülke, demokratik bir anayasa ve özgürlükçü bir laikliktir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemevi Kemal Bülbül muhtar

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