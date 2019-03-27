HABER

Görevden alınan Musul valisi hakkında tutuklama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Irak’ta geçtiğimiz hafta 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının yaşandığı Musul’da mahkeme, aralarında eski vali Nofel Akub’un bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.Musul mahkemesi tarafından çıkan kararda, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Irak Meclisi tarafından görevden alınan vali Nofel Akub ile valilikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.Irak Meclisi, geçtiğimiz Pazar günü Başbakan Adil Abdülmehdi’nin teklifi üzerine, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında ihmali olduğu gerekçesiyle vali ile 2 yardımcısını oy çokluğuyla görevden almıştı.

Irak’ta geçtiğimiz hafta 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının yaşandığı Musul’da mahkeme, aralarında eski vali Nofel Akub’un bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Musul mahkemesi tarafından çıkan kararda, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Irak Meclisi tarafından görevden alınan vali Nofel Akub ile valilikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Irak Meclisi, geçtiğimiz Pazar günü Başbakan Adil Abdülmehdi’nin teklifi üzerine, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında ihmali olduğu gerekçesiyle vali ile 2 yardımcısını oy çokluğuyla görevden almıştı.

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Kabin basıncı düşen Litvanya uçağı İstanbul’a iniş yaptıKabin basıncı düşen Litvanya uçağı İstanbul’a iniş yaptı
Denizli'de 4.3 büyüklüğünde depremDenizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.