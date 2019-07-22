HABER

Görevden alma kararları Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 00:43 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Tarım ve Orman Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne ait görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Ethem Boz, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ve Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca görevden alındı. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mere de görevden alındı.

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
Japonya’da üst meclis seçimlerini Abe kazandıJaponya’da üst meclis seçimlerini Abe kazandı
Mazbatası iptal edilmişti, yeniden seçildiMazbatası iptal edilmişti, yeniden seçildi

En Çok Okunan Haberler

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti (Süleyman Arif Emre kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

'Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.