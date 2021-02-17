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  4. Görevden çıkıp evlerine giden polisler ölümden döndü: 2 yaralı

Görevden çıkıp evlerine giden polisler ölümden döndü: 2 yaralı

17.02.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada görevden çıkıp evlerine gittikleri öğrenilen 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, Mimarsinan Caddesinde meydana geldi. Pınar Ç. idaresindeki 16 AKM 999 plakalı otomobil, İngaz istikametinden gelip Mimarsinan Caddesi’ne doğru seyir halinde olan H.A idaresindeki 16 NZ 243 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce ileride ancak durabildi. Kazada otomobilde bulunan polis memuru H.A ile A.K hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü ise yoldan geçen vatandaşlar sakinleştirdi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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