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Görevden dönen askerleri taşıyan 'kirpi' aracı devrildi: 12 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 00:29 | Son Güncelleme

VALİ AKTAŞ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ Şırnak ile Cizre ilçesi arasındaki karayolunda, görevden dönen askerleri taşıyan kirpi aracının şarampole devrilip 12 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Sağlık İl Müdür Vekili Uzm.

Görevden dönen askerleri taşıyan 'kirpi' aracı devrildi: 12 yaralı (2)

VALİ AKTAŞ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Şırnak ile Cizre ilçesi arasındaki karayolunda, görevden dönen askerleri taşıyan kirpi aracının şarampole devrilip 12 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Sağlık İl Müdür Vekili Uzm. Dr. Esra Şahin, yaralıları hastanede ziyaret etti.
Ziyaret sonrası kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Görevden dönen jandarma personelimizi taşıyan kirpi diye tabir ettiğimiz bir araç yoldan çıkıp şarampole devrilmiş. Kumçatı Beldemiz ile Güneyce köyü arasında 12 tane jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış. Arkadaşlarımızın hepsi hastanelere alındı. En hızlı şekilde müdahale ediliyor. Gerekli tetkikleri, tedavileri ve diğer ileri uygulamalar en kısa sürede olacak. İnşallah bütün arkadaşlarımız kısa sürede sağlığına kavuşur, görevlerinin başına döner diye ümit ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Görevden dönen askerleri taşıyan 'kirpi' aracı devrildi: 12 yaralı (2)Görevden dönen askerleri taşıyan 'kirpi' aracı devrildi: 12 yaralı (2)Görevden dönen askerleri taşıyan 'kirpi' aracı devrildi: 12 yaralı (2)Görevden dönen askerleri taşıyan 'kirpi' aracı devrildi: 12 yaralı (2)

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