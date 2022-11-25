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Görevden dönen polis aracına otomobil çarptı! Yaralılar var...

25.11.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki olay nedeniyle görevli polislerin aracına dönüş yolunda, otomobilin çarpışması sonucu 5’i polis memuru 8 kişi yaralandı.

Görevden dönen polis aracına otomobil çarptı! Yaralılar var...

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu 25’inci kilometresinde bulunan Sefaköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu olayın ardından merkezde görevli Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, bulunduğu araca, Ahmet K. yönetimindeki otomobil çarptı.

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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ekip aracı refüje çıktı. Kazada 5’i polis memuru 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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polis kaza

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