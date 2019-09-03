HABER

Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıldan fazla hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi - Görevden uzaklaştırılanların 52'sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor

İçişleri Bakanlığınca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirilmişti.

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanlardan 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinafta temyiz süreci devam ederken, 7'sinin haklarında verilen cezası kesinleşti.

Görevden uzaklaştırılanların 52'sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.

- Terör nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 20'si tutuklu

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 20'si halen tutuklu bulunuyor. 57'sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor. 7 kişi hakkında adli kontrol şartı konulurken, 8'i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı, bir kişi de yargılama süreci devam ederken yaşamını yitirdi.

Görevden uzaklaştırılanlardan biri ise berat etti.

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Tıp fakülteleri içindeki en yüksek taban puanTıp fakülteleri içindeki en yüksek taban puan
Şezlongların arasından yaşama tutundularŞezlongların arasından yaşama tutundular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkan İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Kopan bacak, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İznik Gölü'ne simsiyah çorak su aktı

Nereden geldiği bilinmiyor! İznik Gölü'nde korkutan görüntü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.