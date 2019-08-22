Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Düzenlenen 2 iddianamede, Ertan'ın terör örgütünün propagandasını yaptığı, etkisiz hale getirilen teröristleri yücelttiği belirtilerek, "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 sayılı kanuna muhalefet" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık, dokunulmazlığı sona eren Ertan'ın, çeşitli tarihlerde Van'da katıldığı etkinlik ve programlarda söylediği sözler ve dağıttığı bildirilerle ilgili yürüttüğü soruşturmaları tamamladı.

HDP'den Van milletvekili olduğu dönemde kentte işlediği iddia edilen suçlarla ilgili TBBM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen fezleke dosyaları, Ertan'ın, belediye başkanı seçildikten sonra dokunulmazlığının kalkmasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.

Ayrıca Van Valiliğinin 10 Kasım 2016'daki yasaklama kararına rağmen Ertan'ın, düzenlenen izinsiz yürüyüşe katılarak basın açıklaması yapmaya çalıştığı bildirilen iddianamede, şüphelinin 2911 sayılı kanuna muhalefet ettiği vurgulandı.

İddianamede, toplanan deliller kapsamında, Ertan'ın kanuna aykırı gösteri ve yürüyüş düzenleme, yönetme ve hareketlere katılma suçunu işlediği kaydedildi.

Şüphelinin kullandığı sözlerin Yargıtayın ilgili ceza dairelerinin kararlarında suç olarak kabul edildiğine yer verilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ertan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu niteliğindeki sözleriyle, fikir ve eylem birliği içinde olaylara müdahil olduğu, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen yürüyüş ve basın açıklaması yapmakta ısrar ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin sözleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmediği, Valiliğin yasaklama kararına rağmen basın açıklaması yapmakta ısrar ettiği, bu nedenle atılı suçları işlediği anlaşıldığından, ilgili sevk maddeler uyarınca cezalandırılması talep olunur."