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Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda geçici bir tedbir olarak 4 Kasım'da görevinden uzaklaştırılan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, 4 Kasım'da Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yürütülen soruşturmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

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